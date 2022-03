Na pláži v kempu Lučina se sešli nejen otužilci, přišli také ti, kdo chtěli nějakou částkou přispět do společné kasičky ve žluto-modrých barvách, a nechyběli ani utečenci z Ukrajiny.

Předseda otužileckého spolku Petr Smejkal pro Deník řekl, že spolek, který má asi třicet členů, funguje tři roky. „Děláme sem tam nějaké akce a protože se děje na Ukrajině, co se děje, řekli jsme si, že Ukrajince podpoříme, ať už morálně nebo finančně touto sbírkou,“ uvedl Petr Smejkal. Dodal, že na chladnou vodu jsou zvyklí – začínají v listopadu a chodí se koupat třikrát týdně. „Jednou z našich známých akcí je Tříkrálový ponor,“ poznamenal.

Ještě předtím, než se otužilci svlékli a vydali se do vod přehrady, zahrála trojice mladých Ukrajinců jejich státní hymnu. Přítomný Josef Macura, předseda mezinárodní taneční školy Palas Dance v Havířově, řekl, že spolupracuje patnáct let s centrem dětí a mládeže Haličina ve Lvově.

Zažil začátek války na Ukrajině

„Byl jsem tam v únoru učit. Ve středu jsem ještě učil, ve čtvrtek jsem se neměl jak vrátit domů. Takže jsem zažil začátek války na Ukrajině,“ sdělil Josef Macura a dodal, že posléze ho kontaktoval bývalý vítěz ukrajinské Talentmánie, student konzervatoře, který hraje na akordeon, zda by nemohl přijet a přivézt s sebou i dva dva spoluhráče z konzervatoře. Josef Macura souhlasil, a tak tři mladí ukrajinští umělci zpestřili sobotní odpoledne, stejně jako ukrajinské ženy a dívky, které později zazpívaly. Starostka Horních Bludovic Petra Ficková všem po jejich vystoupení předala malé dárky od obce.

Josef Macura také spolupracoval na příjezdu uprchlíků, kteří přijeli z Donbasu zhruba před čtrnácti dny, a dostali možnost ubytovat se na ubytovně Základní školy a Střední školy v Havířově-Šumbarku. Ředitel školy Luboš Just uvedl, že první týden měli uprchlíci velký strach, jestli je ze školy nevystěhují.

Pro Deník později doplnil, že v ubytovně naštěstí nebyli ubytovaní žádní žáci a škola ji poskytovala například sportovcům, posledních asi pět let v ní byli ubytovaní i nějací Ukrajinci, kteří u nás pracují. Nově nyní škola ubytovala sedmdesát uprchlíků, vesměs matky s dětmi. „Zatím bydlí u nás, naše školní jídelna pro ně i vaří. Občas někdo odejde, zrovna dnes někdo odjel, ale máme informace, že dalších šest je na cestě. Má jít o dvě ženy a děti, mezi nimi je dokonce desetiměsíční miminko,“ poznamenal Luboš Just.

Kolem půl třetí odpoledne se milovníci zimního plavání svlékli do plavek, zapózovali pro společné foto a vyrazili do vody. Mezitím organizátoři začali počítat. Poté, co otužilci, vylezli z vody a osušili, předal místopředseda otužileckého spolku René Bartoš Luboši Justovi symbolický šek, na němž byla uvedená částka 17 450 korun. Ředitel školy všem poděkoval s tím, že peníze půjdou na transparentní účet, zřízený pro potřeby skupiny ubytovaných utečenců.