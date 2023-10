V havířovských pneuservisech začala zimní sezona. Jestli někdo váhal s přezouváním na zimní pneumatiky tento týden, v příštích dnech se už bude muset minimálně objednat. Ovšem, budou-li volné termíny.

Karviná. pneuservis přezouvání pneumatiky | Video: DeníkTomáš Januszek

Ty totiž v nabitých provozovnách rychle mizí a podle pracovníků havířovských pneuservisů je jen otázkou dnů, kdy sezona přezouvání ne zimní pneumatiky propukne naplno.

„Zatím nejedeme naplno, jsme tak na čtyřiceti procentech,“ říká Josef Mývalt, pracovník pneuservisu BestDrive v Havířově pod Bludovickým kopcem.

Servis má online rezervační systém. Řidičům, kteří tam mají uskladněna kola, v těchto dnech chodí od BestDrive zvací sms. „Nabízíme lidem termíny. Pokud je potvrdí, počítáme s tím, že přijedou ,“ říká Mývalt.

V polovině minulého týdne ještě nebyly pnesuervisy v Havířově plně vytíženy, alespoň ne všude. Zato ale věděly, že příští týden to přijde.

Nával od pondělí a úterý očekává i Kamil Mírek, který vlastní pneuservis a půjčovnu přívěsů v Dolní Suché. Kromě těchto služeb prodává také ALU disky, kterých má plný sklad. „Pneumatiky se rozjedou co nevidět. Zatím je klid, ale až se ochladí, nebudeme stíhat,“ říká z vlastní zkušenosti Mírek.

Napilno už mají v pneuservisu CháraSport nedaleko velkého kruhového objezdu. Kvůli velkému zájmu o přezouvání před zimou mají dokonce do 9. prosince otevřeno i v sobotu. „Už ten frmol začíná. Termíny přezutí objednáváme přes telefon nebo e-mail,“ říká vedoucí pobočky Martin Plandor. Připomíná výhody pro zákazníky, kteří mají zákaznickou kartu. Díky tomu mají dvacetiprocentní slevu na práci.

Chára Sport, Železničářů 1529/1c, Pneuservis Havířov

Cena za přezutí: 1192 Kč (14“), 1341 Kč (15“,16“), 1435 Kč (17“)

Výměna kola z osy na osu: 1098 Kč (14), 1247 Kč (15“ a 16“), 1341 Kč (17“)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1,19 Kč za den (do 16“), 1,52 Kč za den (od 18“)

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 18 hodin, do 9. prosince otevřeno i v sobotu

Pneuservis nemá rezervační systém. Objednávky telefonicky a na www.chara.cz

BestDrive, Frýdecká 1061, Pneuservis Havířov

Cena za přezutí: od 1538 Kč (16“)

Výměna kola z osy na osu: od 876 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 3 Kč za den

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 7 - 17 hodin,

Pneuservis má online rezervační systém. www.bestdrive.cz

RájPneu, K+K, Hlavní 1610, Šenov

Cena za přezutí: od 790 (16“) do 1105 Kč (17“) ocelové disky. ALUdisky: od 1055 (16“) do 1895 Kč (22“)

Výměna kola z osy na osu: od 370 do 775 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1,25 Kč za den

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin,

Pneuservis nemá rezervační systém. www.rajpneu.cz

Pneu Way s.r.o., Astronautů 1093/7, Havířov

Cena za přezutí: (do 17“) 1000 Kč, od 18“ 1100 až 1200 Kč

Výměna kola z osy na osu: 700 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč na půl roku

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin, So od 8 do 12 hodin

Pneuservis nemá rezervační systém. www.pneuway.cz

Kamil Mírek, Šumbarská 203/14, Havířov-Dolní Suchá

Cena za přezutí: (do 17“) 1000 Kč+DPH , SUV 1250 Kč+DPH

Výměna kola z osy na osu: 600 Kč+DPH

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1000 Kč+DPH

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin

Pneuservis nemá rezervační systém. www.pujcitprives.cz

BestDrive Karviná, Sportovní 2474/5

Cena za přezutí: od 800 korun, (disky průměru 16“ až 20“) do 1300 korun

Výměna kola z osy na osu: od 600 do 1000 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 3 koruny za den (4 ks)

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 16 hodin

Pneuservis nemá rezervační systém. Rezervace telefonem, e-mailem, www.pvcars.cz

Autocentrum Karviná, Za Splavem 884/1a

Cena za přezutí: od 800 (disky průměru 15“), 850 korun (16“), 1000 korun (17“), až 1420 korun (disky 22“)

Výměna kola z osy na osu: od 600 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 až 1000 korun podle velikosti

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin, So 8 - 12 hodin

Pneuservis má rezervační systém na webu autocentrumkarvina.cz

Pneuservis Frýdek-Místek Dr. Car, Nové Dvory – Podhůří 2019

Cena za přezutí: od 600 (disky průměru 13“ a 14“) po 1000 Kč (dodávky do 3,5 tuny)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 600 až 700 Kč podle velikosti

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 15 hodin

Euromaster pneuservis Rudná, Rudná 32, Ostrava

Cena za přezutí: 900

Cena za uskladnění pneumatik: 500 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 7-16.30 hod., So 8-11 hod.