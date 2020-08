Během víkendu tu hygienici otestovali zbývajících 150 klientů a zaměstnanců střediska Luna a v úterý přišla řediteli domova Milanu Dlábkovi radostná zpráva: „Všechny vzorky jsou negativní.“

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Domov má ve dvou střediscích (Helios a Luna) dohromady necelých 500 klientů a zaměstnanců. Odběry prováděli hygienici v domově v několika vlnách. „Je to velká úleva. Znamená to, že zabírají naše hygienická opatření, která jsme nastavili, a současně je to úleva pro naše klienty, protože se splnilo to, na co dlouho netrpělivě čekají a to je obnovení možnosti návštěv jejich příbuzných,“ říká Milan Dlábek.

Potvrdil, že v domově v blízké době umožní návštěvy klientů. „Musíme nastavit nějaký časový harmonogram, aby to nezatížilo personál a nevystavilo klienty nebezpeční přenosu infekce,“ dodal ředitel domova.