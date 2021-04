Atraktivní poloha Petřvaldu nedaleko krajského města přitahuje do města už mnoho let stále nové obyvatele, kteří tam staví rodinné domy. Starosta Jiří Lukša je rád, že obyvatel přibývá, ale upozorňuje, že město má své kapacitní možnosti a v krátké době může být naplněna kapacita školských zařízení, či jiných služeb pro obyvatele.

Petřvald. Starosta Jiří Lukša. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Jaké investice plánuje město v letošním roce? Něco dokončíte, něco zahajujete?

Největší investice zahájená v loňském roce, která se má letos dokončit, je rekonstrukce mateřské školy v Šenovské ulici, tedy úplně na opačné straně města než je centrum. Díky celkové rekonstrukci objektu za zhruba 30 milionů Kč nám přibude jedna třída, budeme moci od září letošního roku umístit více dětí ve zmodernizovaných a komfortnějších prostorách. Pak také chceme vybudovat kanalizaci v části Podlesí. V této lokalitě se po ukončení těžby hodně staví a vyrostla zde spousta nových rodinných domů.

Stavební práce máme rozděleny do tří etap. Pokud získáme dotaci a úvěr, tak bychom rádi na podzim začali s první etapou. Celá akce bude na dlouhou dobu největší městskou investicí. V dubnu také zahájíme rekonstrukci kuchyně a restaurace v kulturním domě. V červenci by měla být hotová a v září by mohla restaurace začít fungovat. Nájemce pro provoz již máme.