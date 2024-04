Zlodějská banda na Havířovsku řádila a kradla vše, co jí přišlo pod ruce

Policisté z Karviné obvinili dva muže (40 a 32 let) a jednu ženu (28 let) ze spáchání trestného činu krádeže. Mužům je kladeno za vinu, že od loňského prosince do začátku března letošního roku spáchali v Havířově a Horní Suché pět trestných činů, žena se pak dopustila jednoho trestního skutku. Oč konkrétně šlo?

