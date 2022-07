Změny v Karviné: Kde je dnes pole vyrostou rodinné domky

Pomezí městských čtvrtí Ráj a Mizerov se nejbližších letech promění. V souvislosti s plánovanou výstavbou nové městské lokality Nad Pískovnou, se připravuje jednak oprava, a pak také úprava hlavní dopravní tepny – ulice Borovského. Kraj, do jehož správy silnice patří, plánuje její rekonstrukci a to v celé délce od křižovatky u Obchodně podnikatelské fakulty až po hraniční přechod do Polska u staré celnice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Borovského ulice v místech, kde by měly vzniknout nové kruhové objezdy. | Foto: Deník/Tomáš Januszek