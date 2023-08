Léto a vedra si říkají o chladivé osvěžení v podobě zmrzliny. Deník vybral na Karvinsku tři cukrárny, zmrzlinárny a podíval se, proč jsou tak úspěšné.

Slivkafé Karviná, léto 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Proč jsou příchutě, které zákazníkům z Karvinska nabízejí, tak oblíbené. Důležitá nebyla jen chuť či škála v nabídce, ale Deník vzal v potaz i doporučení od čtenářů, prostředí cukrárny a další proměnné. Kde mají nejlepší vanilkovou? A kde se zastaví pokaždé místní, ale i výletníci, kteří zavítají do města? Obvykle to bývá centrum města, což platí pro Karvinou i Havířov. Deník také ochutnal.

Kavárna a cukrárna Venezia, Karviná

Kavárna a cukrárna Venezi řadu let funguje v samém srdci Karviné - na Masarykově náměstí. Její současný majitel Hakan Hamzai podnik provozuje už 20 let. Původní obyčejný prodej zmrzliny obohatil před pár lety o klasickou cukrárnu, kde kromě zmrzliny nabízí také kávu a zákusky.

„Zmrzlinu si vyrábím sám z českého mléka a dalších surovin, které mi dovážejí z Itálie,“ říká makedonský majitel. Jeho podnik má během sezony, která trvá od března do konce října, otevřeno denně. O zákazníky prý nemá nouzi. „Víkendy bývají silné. Během léta k nám kromě místních chodí hodně Poláci, kteří do města často přijíždějí na kolech,“ říká Hamzai. I proto podnik přijímá platbu ve zlotých.

A jaká zmrzlina je ve Venezii ta nejoblíbenější? „Dospělí mají rádi příchuť slaný karamel, děti jednoznačně Kinder Bueno a z ovocných vede meloun,“ říká majitel cukrárny.

Cukrárna Venezia, Karviná

Masarykovo náměstí 92

Otevírací doba: Po – ne 9 – 20 hodin

kopeček stojí 30 korun

TIP Deníku: mango

Slivkafé, Karviná

Cukrárna Slivkafé, která v prostorách městského fotbalového stadionu v Karviné-Ráji funguje už čtvrtou sezonu, je proslulá zejména skvělými zákusky vlastní výroby. Kromě klasického cukrárenského sortimentu, kávy, piva, nealka a lehkých alkoholových drinků nabízí i různé druhy zmrzliny. Ty dodává zlínská firma Adria Gold.

Mezi nejoblíbenější druhy patří ovocné - hlavně citrónová, lesní plody, malinová natur a nebo jahoda RAW. Tu, jak říká provozní podniku Jana Gorgolová, vyhledávají zejména lidé alergičtí na lepek a laktózu. „Ta je nejoblíbenější, protože je opravdu vyráběná z jahod, je to takový sorbet. Vždycky je rychle pryč. Dobře se prodává také čokoládová a vanilková,“ říká provozní Slivkafé.

Z dalších druhů mají běžně v chladícím pultě makovou, tiramisu, aloe vera, kokos+mandle, cookies, nugát, nebo s příchutí maracuji.

Podnik je mezi lidmi oblíbený, přestože je trochu stranou a vůbec ne v centru města. „Po zvýšení cen energií jsme uvažovali, že už zmrzlinu prodávat nebudeme, protože je drahá, ale lidé si zvykli a chodí k nám. Někteří si berou do kornoutku a zase jdou, kdo zůstává posedět, koupí dětem do poháru třeba i se šlehačkou,“ říká Jana Gorgolová.

Slivkafé, Karviná



U Hřiště 1700/2, Ráj

otevírací doba: Po – Čt, Ne 9 – 20 h., Pá a So 9 – 21 h.

www.slivkafe.cz

kopeček 35 Kč, malé, velké kornouty, kelímky

TIP Deníku: jahoda RAW

U Böhmů v Havířově: alkoholová zmrzlina i černá vanilková

Příští rok to bude dvacet let, co manželé Jarmila a Norbert Böhmovi začali v centru Havířova s prodejem zmrzliny. Původně měli točenou.

„Lidé nás tehdy z daleka obcházeli, ale vytrvali jsme. Potom jsme si pořídili druhý stroj a každý týden jsme poctivě měnili příchutě. Už tehdy jsme nechtěli zůstat jen u klasické vanilky a čokolády,“ říká majitel zmrzlinářství Norbert Böhm s tím, že dnes mají v nabídce denně přes dvě desítky příchutí točené i kopečkové zmrzliny, které navíc neustále obměňují. Celkem „točí“ na pultě asi 55 příchutí.

Která jde nejvíc na odbyt? „Někdo chce ovoce, jiný chce mléko, smetanu. Lidé si hodně oblíbili zmrzlinu, kterou jsme nazvali zakynthos. Je tam jogurt, pistácie a maracuja. V roce 2019 jsme tuto zmrzlinu představili na národní soutěži v Brně a byli jsme oceněni druhým místem,“ vzpomíná Norbert Böhm.

Nápady pro nové druhy čerpají manželé nejčastěji z Itálie, kam každým rokem vyrážejí na školení. „Pořádnou zmrzlinu nevysypete ze sáčku. Je to „vaření“ jako každé jiné, během kterého zkoušíte recepty a ingredience. Není to alchymie, ale spíše umění dát tomu čas a srdíčko,“ doplnila Jarmila Böhmová, podle které je každá várka jejich zmrzliny vždy trochu jiná. Záleží například na zralosti ovoce, obsahu cukru.

Zajímavostí zdejšího zmrzlinářství je také prodej netradiční černé zmrzliny s vanilkovou příchutí a v minulosti proslul tento podnik nabídkou alkoholové zmrzliny, kterou ale mohou jen dospělí. „Alkoholovou zmrzlinu už děláme jen sporadicky. Nedávno jsme měli prosecco s jahodami. Je to dobré, ale někteří lidé si ji nedají, třeba proto, že jsou autem. A ona opravdu obsahuje alkohol." A jak se při výrobě podařilo zmrazit alkohol? To je podle Jarmily Böhmové už roky výrobní tajemství, říká s úsměvem.

Má-li jmenovat pět nejneobvyklejších názvů zmrzlin, začne okurkovou, pokračuje mafiánem, již zmiňovaným proseccem s jahodami, zmrzlinou mojito v alkoholové i nealko verzi anebo zmrzlinou s příchutí popcornu. V nabídce jsou ale ještě další: červený meloun, zelené jablko, exotik, švestka s čokoládou, meruňka, zakynthos, solené karamelové máslo, citron, ananas, tiramisu, kafíčko, popcorn, mléčná čokoláda, extra dark, oreo, vanilka, stracciatella, cookies, unicorn šmoulové

Kopečková versus točená

Vedle kopečkové nabízejí U Böhmů stále i točenou zmrzlinu, se kterou před lety začínali. „Bejvávalo,“ říká Norbert Böhm. „Za poslední roky se technologie výroby zmrzliny tak vylepšily, že se lidem snažíme nabízet kvalitní zmrzlinu s nápadem. I proto spousta lidí opustila točenou vanilku s čokoládou, protože zjistili, že by přišli o spoustu chuťových variant. My dnes prodáváme asi 30 procent točené a 70 procent kopečkové zmrzliny,“ říkají Böhmovi.

Kopeček jejích domácí zmrzliny z kvalitních surovin přijde na 35 korun. Je to hodně, nebo málo? „Mělo by to být víc. Energie i suroviny jsou drahé. Možná kdybychom byli v centru Brna, tak si můžeme dovolit vyšší cenu, ale tady to nejde. I když v sobotu jsme měli pistáciovou zmrzlinu, kopeček za 45 kopeček a lidi si ji dávali ve velkém,“ dodává Jarmila Böhmová.

Zmrzlinářství U Böhmů, Havířov



Náměstí republiky 571

https://www.facebook.com/zmrzlinarstviubohmu/

otevírací doba: denně 9 - 18 hodin (za dobrého počasí i do 20 hodin)

TIP Deníku: švestková s čokoládou