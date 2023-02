Ledová města



Kdy: 3. až 5. února 2023

Kde: Praha, Plzeň, Brno, České Budějovice, Karviná

ledovamesta.pionyr.cz

Třeba Ledová Karviná 2023 představuje ojedinělou akci a nabízí účastníkům nezapomenutelné zážitky – ať se jedná o dětské kolektivy nebo rodiny s dětmi. Účastníci mohou při procházce městem využít nabídku zvýhodněného vstupného (či i vstup zdarma) do řady známých institucí.

Vstupenkou je tzv. Ledová karta, která je k vyzvednutí v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 34/17, Karviná-Fryštát (30. 1. až 3. 2. od 8 do 18 hodin, 4. až 5. 2. od 9 do 13 hodin). Karty jsou zdarma, ale musí je mít každý účastník, dítě či dospělý.

Pro více informací o Ledových městech navštivte webové stránky ledovamesta.pionyr.cz, kde najdete podrobné informace o zapojených místech a jejich otevírací době. Namátkově můžeme zmínit například jistě stojí za zmínku večerní prohlídky ve zvonici kostela Povýšení sv. Kříže, šikmý kostel sv. Petra z Alkantary či Důl Žofie v Orlové, a kdo má rád kulturní vystoupení, neměl by si v Karviné nechat ujít Ledový koncert.

Využijte nabídku a ponořte se během prodlouženého víkendu do kouzelného světa nabídky zážitků během otevřené akce Pionýra Ledová města.

Déle než dvacetlet pořádá Pionýr akci Ledová Praha, při nížmohou dětiběhem pololetních prázdnin navštívit zajímavé turistické cíle za výhodnější vstupné či zdarma. Podruhé Pionýr akci rozšířil do dalších měst v republice a Deník je partnerem.

Co akce v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Plzni či Praze nabízí a jak se zapojit, už popsala organizátorka Ledových měst Kateřina Jachymčáková (na menším snímku).

Představte prosím celý projekt Ledová města.

Akce nabízí veřejnosti během pololetních prázdnin od 3. do 5. února jedinečnou příležitost navštívit různé instituce v pěti městech a přivést návštěvníky do těchto míst i mimo sezonu. Navazuje na léty prověřenou Ledovou Prahu, která se letos koná podvaadvacáté, a má stejný cíl: nabídnout dětem alternativní program k pasívnímu pobytu u počítače. Vidět – ať již v muzeu, galerii či na vyhlídce– je lepší, než si jen něco prohlížet na monitoru.

Kateřina Jáchymčáková.Zdroj: pionyr.cz

Proč Pionýr rozšířil akci z Prahy do dalších měst?

Důvodů pro rozšíření nabídky i do jiných měst je několik, například ty ekonomické, neboť výlet do Prahy z opačného konce republiky si asi ne každý může dovolit. Podobné to je i s časem. Ale hlavní pohnutkou je poukázat na zajímavá místa i mimo naše hlavní město.

Komu je akce určena?

Dětem z celé republiky. A přestože těžiště návštěvníků je v dětských kolektivech spolků dětí a mládeže, z dětských domovů, ale též ze základních škol či středisek volného času, mohou nabídku využít i rodiny s dětmi.

Co je třeba udělat pro využití výhodnějšího vstupného (nebo jiných výhod)?

Vyzvednout si v daném městě tzv. Ledovou kartu, která je k dostání zdarma. Karta potom opravňuje k využití programové nabídky, s níž je možné se seznámit na webu ledovamesta.pionyr.cz. Karty jsou zdarma a jenom s nimi je možné využívat vstupů se slevou či zdarma.

Jakou očekáváte účast?

V Praze se počty účastníků šplhají do tisíců, před covidovými roky šlo o více než 16 tisíc účastníků. V dalších Ledových městech jde o stovky až tisíce návštěvníků, kterým jsme připraveni nabídnout zajímavý program.

Lze navštívit více měst?

Samozřejmě. Během prodlouženého víkendu je možné objet třeba všechna města. Nelze na to ale použít jedinou Ledovou kartu, ta je totiž pro každé město jiná. K vyzvednutí je ale vždy zadarmo v příslušném městě.

Jaké jsou největší taháky Ledových měst?

V každém městě je nabídka široká, ale zkusím vám vybrat nějaké perličky. V Brně by si návštěvníci určitě neměli nechat ujít Technické muzeum a hrad Špilberk či bezmála kilometrový labyrint pod Zelným trhem. V Českých Budějovicích nelze bez povšimnutí minout Vodárenskou věž a za vidění stojí i Jihočeské muzeum a letiště, kde bude možné nahlédnout i do jeho zákulisí. V Karviné stojí za zmínku večerní prohlídky ve zvonici kostela Povýšení svatého Kříže, ale určitě i návštěva v Dole Žofie. Navíc za Šikmou věží nemusíte až do Itálie, protože v Karviné je možné vidět šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, a kdo má rád kulturní vystoupení, neměl by si v Karviné nechat ujít ani Ledový koncert. V Plzni se zase nabízí zajít do Muzea loutek či pivovarnictví. I to je pro děti zajímavé, takže dospělí nemusí mít obavy. Za zmínku stojí i návštěva Techmanie. Rozsáhlá nabídka je pochopitelně v Praze, proto z ní vybrat není snadné, ale upozorním třeba na Armádní muzeum Žižkov, které je nově otevřené po rekonstrukci. Že je Praha stověžatá, potvrdí nezapomenutelná procházka po pražských věžích od Prague City Tourism a zajímavou hru se světly nabízí Lumia Gallery s Galerií ocelových figurín.