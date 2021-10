Volí se dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin.

Předchozí parlamentní volby v roce 2017 vyhrálo ve všech městech i obcích karvinského okresu – dlouholeté baště KSČM a ČSSD - hnutí ANO. To před čtyřmi lety získalo v okrese Karviná (37,66 procent), druhé nejúspěšnější bylo SPD (15,60 %), následováno KSČM (10,67 %), ČSSD (9,98 %), Piráty (7,24 %), ODS (5.49 %) a KDU-ČSL (4,89 %). Nejlepší výsledky mělo v Karviné, Orlové, Doubravě ve Stonavě, přes 40 procent, zatímco na celostátní úrovni získalo ANO 29,64 procenta.

Začaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích jsou čtyři volební okrsky. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Z 547 kandidátů z celkem 19 politických stran, hnutí a koalic vybírají v letošních parlamentních volbách voliči v Moravskoslezském kraji. Úderem 14. hodiny se otevřely volební místnosti také v okrese Karviná. Oproti minulým volbám je na volitelných místech více mladších kandidátů, nejmladšímu je 22 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.