Svou zubní péči vyřešila tímto způsobem například paní Anita ze Smilovic na Frýdecko-Místecku. Už řadu let jezdí s celou svou rodinou na stomatologickou kliniku do polského Těšína. Je v tom však drobný háček. U zdejšího lékaře, podobně jako u mnoha jiných stomatologů v Polsku, se za ošetření platí v hotovosti.

Jde to ale i jinak. Čeští občané mohou využívat stomatologickou péči v Polsku v rámci veřejného zdravotního pojištění. Ovšem stejně jako v Česku, i tam se některé zákroky doplácí.

Jak Deníku řekla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová, každý pojištěnec může využít ošetření v Polsku v rámci přeshraniční péče, tedy za péči v Polsku zaplatit a následně žádat náhradu nákladů ČPZP. Podobně řeší refundace za zdravotní péči v zemích Evropské unie také další zdravotní pojišťovny, včetně těch největších.

„Refundace nákladů je do výše českých tarifů a bez ohledu na to, zda poskytovatel v Polsku je, či není smluvně vázán na veřejný systém zdravotního pojištění v Polsku. Zde je výhoda toho, že veškerá administrativa se řeší až po poskytnutí a uhrazení péče,“ uvedla mluvčí ČPZP.

I v Polsku ale čeští pacienti platí spoluúčast. Podle mluvčí ČPZP jsou ceny spoluúčasti v ordinacích v Polsku srovnatelné s těmi českými a týkají se většinou stejných položek jako v České republice. „Náklady na spoluúčast vždy platí pacient a není možné je refundovat,“ připomněla Mazurová.

U polských zubařů se platí hotově

Na rozdíl od České republiky nemá většina stomatologů v Polsku smlouvy se zdravotními pojišťovnami a platby za ošetření jdou zcela na vrub pacienta.

Potvrzuje to i zubařka Regina Szczotková Szatanikova. Žije v Česku, ve Vendryni, ale soukromou praxi má v polské Ustroni. To proto, že když před více než 20 lety začínala, nebyl o její služby v Česku zájem. Ani ona nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou a pacienti u ní platí hotově. „Pacienti jsou s tím srozuměni. V Polsku je to běžná věc. Většinu pacientů mám z Polska, ale jezdí ke mně i Češi, dokonce jeden pár od Brna,“ říká.

Zajistit pacientovi zdravotní péči, tedy včetně stomatologické, má za povinnost jeho zdravotní pojišťovna. Pokud lékaře není schopna sehnat, může pacient pojišťovnu požádat, aby mu péči umožnila třeba právě v Polsku. Jako žádost slouží formulář S2, který pacient vyplní. Tento však nelze využít v případě, že se necháte ošetřit u zubaře, jenž nemá smlouvu s polskou zdravotní pojišťovnou (Narodowy fundusz zdrowia, pozn. red.).

„Pojišťovna žádost o refundaci může, ale nemusí schválit. A kromě klasické refundace za jednorázový zákrok je tu ještě možnost autorizace, tedy že bude pacientovi proplácet stomatologickou péči v cizině po dobu třeba jednoho roku,“ informoval mluvčí Revírní bratrské pokladny (RBP) Ivo Čelechovský.

RBP: Polsko je záložní varianta

Proplácení stomatologické péče za české pacienty polským zubařům považuje pojišťovna RBP za záložní variantu. „Je to přijatelný způsob, jak zajistit lidem péči, ale pokud to jen trochu jde, zajistíme jim zubaře v Česku,“ řekl Čelechovský. Loni řešila pojišťovna 43 žádostí o refundaci stomatologické péče v Polsku, konkrétně u pacientů z Karvinska, Těšínska a Třinecka. Letos mají zatím žádostí devatenáct.

Podobně situaci pokud jde o nedostatek stomatologů a zajištění péče pro české pacienty v zahraničí řeší Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Žádná péče ale v Polsku momentálně nasmlouvaná není a není to ani v procesu řešení. VZP svým pojištěncům proplácí péči v zahraničí, takzvané refundace, na základě pravidel, která platí pro čerpání péče v jiných zemích Evropské unie,“ konstatovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.