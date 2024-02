Už třetí týden ordinuje v Dolní Lutyni nová zubní lékařka. Obec jí nabídla prostory v nově zrekonstruované zubařské vile v centru. Ordinace se na nápor pacientů připravila a zřídila on-line formulář. "Kapacita, kterou jsem schopna zvládnout, se naplnila během dvou dnů," říká Barbora Plucarová.

Zubařská vila, Dolní Lutyně, leden 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Nyní postupně oslovuje potenciální pacienty, zve je na preventivní prohlídku a nabízí jim, že je zařadí mezi své pacienty. Přihlásit se do pořadníku mohou ještě především starší zájemci osobně na podatelně Obecního úřadu v Dolní Lutyni, a to v úředních dnech. Uzávěrka přihlášek je do konce února. Zubní lékařka však upozorňuje, že vyplnění formuláře neznamená automatickou registraci do péče.

V dalších měsících se do druhé ordinace přestěhuje lékařka z Orlové, která má kapacitu plnou, ale hodně jejích pacientů je z Dolní Lutyně. Kromě těchto dvou ordinací přibude postupně na středisku kvalitní rentgen a třetí ordinace, která je připravena pro případného dalšího zubaře nebo zubní hygienistku.

„Pacienty prosím o trpělivost. Žádáme, aby nekontaktovali lékařky osobně a nechali je pracovat. Pokud nebudou zájemci kontaktováni do konce června 2024, je již kapacita ordinace pro letošní rok naplněna a není schopna přijímat další pacienty,“ informuje na webových stránkách obce starosta Pavel Buzek.

Obec Dětmarovice zaplatila křeslo a rentgen

Podobná situace s návalem potenciálních pacientů zřejmě brzy nastane v sousedních Dětmarovicích, kde má od 1. března také ordinovat nová zubní lékařka. Zázemí bude mít v tamním zdravotním středisku. Obec sháněla nového dentistu několik let. A podobně jako mnohé jiné obce se rozhodla do nového lékaře „investovat“. Konkrétně tím, že nové zubařce poskytla vybavení ordinace – koupila zubařské křeslo a rentgen. Obec to přišlo na více než jeden milion korun.

Starosta Ladislav Rosman je každopádně rád, že se podařilo novou zubní lékařku domluvit. „Zájem o zubařskou péči je nejen v obci, ale i v okolí. Předpokládáme, že nová zubařka nějaké nové pacienty přijme. Přihlášky k registraci budou na webu obce k dispozici od půlky února,“ řekl Rosman.

Rychvald opět hledá zubaře

Před zhruba sedmi lety byli v podobné situaci v Rychvaldu, kde také sháněli nového zubaře. Toho se nakonec podařilo sehnat poté, co si radnice dala inzerát, v němž slíbila novému lékaři finanční výpomoc při zařizování ordinace. „Lékařka dostala levný nájem a dotaci ve výši půldruhého milionu korun na zařízení ordinace,“ řekl místostarosta Rychvaldu Milan Starostka.

Dnes je situace podobná. Zubařka v důchodovém věku ukončila praxi. „Ještě před tím sice zaškolovala nástupkyni, ta se ale nakonec rozhodla otevřít si praxi jinde, takže máme pouze jednoho zubaře,“ říká místostarosta.

Podle něj je situace natolik akutní, že se radní shodli na tom, že zubnímu lékaři, který si ve městě otevře ambulanci, zadotují rozjezd částkou až dva a půl milionu korun. „Jsme schopni nabídnout případně i obecní byt,“ dodal Milan Starostka.

Připomněl, že podobná situace je v Rychvaldu s lékařem pro děti. „Paní doktorka Winklerová má přes 80 let, ale zatím stále ordinuje. Uvidíme, co bude dál,“ dodal místostarosta Rychvaldu.