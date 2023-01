Posádky ZZS každoročně v rámci Moravskoslezského kraje zasahují u několika stovek případů - v loňském roce jich bylo 843.

Smrt Kena Blocka zdrtila automobilový svět. Připomeňte si jeho šílené jízdy

V posledním týdnu roku 2022 byli voláni k osmadvaceti případům, kdy museli u pacienta zahájit rozšířenou resuscitaci. V polovině případů se jim podařilo obnovit činnost srdce a nemocné předali do další péče ve zdravotnických zařízeních.

Selhání oběhu se týká i mladých

"Selhání oběhu se přitom netýká jen osob vyššího věku: Pouze patnáct ze zmíněné skupiny postižených byli lidé starší sedmdesáti let a sedm resuscitovaných bylo ve věkovém rozpětí 50-60 let. Čtyři postižení byli dokonce mladší čtyřiceti let, všichni do okamžiku srdečního selhání zapojeni v běžném životě," uvedl dále Lukáš Humpl.

Epidemie. V Ostravě má chřipku každý dvacátý! Jak to vypadá s výpadky léků?

A jak závěrem dodal, u všech čtyř byla správně zahájena a do příjezdů týmů ZZS poskytována základní první pomoc. I díky tomu byla další péče záchranářů úspěšná.

První pomoc je zásadní

"Jde o stav, který znamená bezprostřední ohrožení člověka a v případě neposkytnutí okamžité kvalitní pomoci vede ke smrti. Úspěšná záchrana pacienta se selháním krevního oběhu závisí na celé řadě okolností. Velmi důležitým je tzv. řetězec přežití," popsal mluvčí Humpl dále s tím, že kromě okamžitého přivolání ZZS má veliký význam také neprodlené zahájení základní první pomoci.

Hlučín ve smutku: Lumír Kot odešel do fotbalového nebe, bylo mu 59 let

V případě bezvědomí a bezdeší je to nepřímá srdeční masáž. Často ji poskytují přímí svědkové události, či vyškolení zachránci, tzv. first respondeři.