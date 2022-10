Pes s dítětem v posteli? Pozor na alergie a parazity, varuje veterinářka

Spát, nebo nespat se psem v posteli? A co v případě, že by zvíře spalo s dětmi? Někteří majitelé psa v žádném případě do postele nepustí, protože se jim to zdá nehygienické, jiní si však nepřítomnost svého mazlíčka v posteli neumí představit. Jak se na to dívá veterinářka společnosti PetCenter Pavlína Frajerová?

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock