Na pokraji vyhynutí. Křeček polní by mohl zcela vymizet do třiceti let

Jejich hrozící zánik možná nepřitahuje pozornost davů, přesto je role některých zvířecích druhů v ekosystému nenahraditelná. Platí to i o křečkovi polním, který byl nově zařazen na Červený seznam kriticky ohrožených druhů IUCN. Podle odborníků by křečči polní mohli zcela vyhynout nejpozději do třiceti let.

Křeček polní | Foto: Shutterstock